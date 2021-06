Ancora disagi e problemi a Milano: nella notte tra giovedì e venerdì si sono verificati nuovi guasti sulla rete di distribuzione dell'energia elettrica del quartiere Ripamonti. In particolare sono state interessate le vie: Ripamonti, Dei Guarneri, Noto, Monti, Chopin, Albinoni Tomaso, Selvanesco e piazzale Madonna Di Fatima. Continuano ancora i blackout nel capoluogo meneghino che nelle ultime settimane stanno causando criticità in molte abitazioni e sollevando diverse polemiche.

La società si scusa nuovamente per i disagi

La società Unareti si è scusata nuovamente per i disservizi: "Le operazioni di riattivazione, partite questa notte con le attività di ricerca del guasto, hanno previsto successivamente l’intervento sul posto di operatori specializzati per effettuare scavi propedeutici alla riparazione della porzione di rete interessata". L'azienda ha comunicato che sono stati posizioni generatori elettrici per fornire energie a tutte le aree colpite.

I blackout causati dall'aumento delle temperature

Già la scorsa settimana, l'amministratore delegato di Unareti intervistato da Fanpage.it aveva spiegato che a causa dell'aumento delle temperature e dell'utilizzo maggiore di condizionatori la rete era particolarmente sollecitata: "L'aumento di temperature ha fatto aumentare i prelievi, perché ad esempio i condizionatori vengono utilizzati più che in primavera. E la temperatura influisce anche direttamente, perché i cavi restano più caldi". Una condizione che si spera possa non verificarsi ulteriormente nei prossimi giorni e settimane considerato il rischio che le temperature possano aumentare.