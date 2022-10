Ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto: trauma alla spalla per un soccorritore In un incidente nel tratto di strada che collega Desio e Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, è rimasta coinvolta un’ambulanza che dopo l’impatto con un’auto si è ribaltata.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Un'ambulanza nella giornata di oggi lunedì 17 ottobre è rimasta coinvolta in un incidente nel tratto di strada che collega Desio e Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Quello che è successo è ancora da definire nei particolari, ma sembrerebbe che l'ambulanza uscita per un servizio si sia ribaltata dopo lo scontro con un'auto.

L'uomo alla guida dell'auto è stato colpito da un malore

A provocare l'incidente sarebbe stato l'uomo alla guida dell'auto colpito improvvisamente da un malore. Come spiega Areu, l'uomo è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti medici. Non ha portato però nessun trauma. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Illeso invece l'autista dell'ambulanza, mentre un membro dell'equipaggio ha riportato un trauma alla spalla. L'equipaggio, con sede a Paderno Dugnano, aveva ricevuto una richiesta di soccorso ed era uscito subito quando poi sulla strada tra Desio e Cesano Maderno è rimasto coinvolto in un incidente.

Il mese scorso un'auto della polizia locale di Milano si era ribaltata dopo lo scontro con una Ferrari. Stando alla dinamica dei fatti, la pattuglia stava inseguendo un'Audi che non aveva rispettato la precedenza e non si era fermata all'alt.

Da qui il folle inseguimento che è culminato con lo scontro con una Ferrari all'altezza di Porta Venezia a Milano. Nel ribaltarsi ha così urtato una moto: il centauro, un uomo di 33 anni, è stato trasferito in pronto soccorso in codice giallo. Gli agenti sono stati trasportati in ospedale in codice verde.