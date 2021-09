Allerta meteo gialla per maltempo a Milano: domenica 26 settembre previsti forti temporali Maltempo in arrivo a Milano e in Lombardia. Per la giornata di domenica 26 settembre è stata diramata un’allerta meteo di codice giallo per forti temporali. Una veloce perturbazione attraverserà la Lombardia da Ovest a Est, causando piogge, temporali e raffiche di vento. La perturbazione si attenuerà domenica sera.

A cura di Redazione Meteo

Forti temporali in arrivo a Milano nella giornata di domenica 26 settembre 2021. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo di codice giallo (criticità ordinaria, livello due su quattro nella scala di rischio) per una perturbazione che colpirà sia l'area del Milanese sia altre zone della regione. La perturbazione in avvicinamento da Ovest potrà far sentire i propri effetti fin dalla tarda serata di sabato 25 settembre. L'allerta meteo è comunque stata diramata dalle 9 alle 21 di domenica 26 settembre.

Prevista pioggia in tutta la Lombardia

Stando a quanto riportato dalla Regione, la veloce perturbazione che attraverserà da Ovest a Est la Lombardia potrà causare già dalla serata di sabato deboli precipitazioni sulle zone occidentali e isolati temporali sulla pianura occidentale, anche se in quest'ultimo caso le probabilità sono molto basse. Domenica 26 settembre invece saranno possibili piogge su tutta la regione, da deboli a moderate e più diffuse e frequenti tra la tarda mattinata ed il pomeriggio. Nella fase di massima intensità si prevedono temporali sulle zone di Bassa pianura e sull'Appennino Pavese. Oltre alla pioggia sono attese raffiche di vento fino a 35 chilometri orari. La perturbazione, come detto, attraverserà comunque velocemente la Lombardia: già nella serata di domenica i fenomeni dovrebbero esaurirsi, e per la giornata di lunedì 27 settembre al momento non c'è alcun fenomeno significativo da segnalare. A Milano, come sempre accade in caso di allerte meteo, sarà attivato il centro operativo comunale e saranno monitorati i due fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione in caso di forti piogge.