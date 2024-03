Allerta meteo gialla in Lombardia per forti piogge: sotto osservazione il fiume Seveso e Lambro Nuova allerta meteo gialla per forti piogge per ischio idrogeologico ordinario: le precipitazioni si concentrano sia in pianura che sulle Prealpi. Sono previste anche forti raffiche di vento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Da mezzanotte scatta l'allerta meteo gialla in Lombardia per ischio idrogeologico ordinario. Stando a quanto precisato dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia il rischio temporali potrà andare avanti fino a 24 ore dopo. Per tutta la durata dell'allerta meteo il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Stando a quanto previsto dagli esperti, le piogge si intensificheranno verso la notte soprattutto su Alpi e Prealpi. Come riporta Regione Lombardia, successivamente farà seguito "una marcata intensificazione nel corso della mattinata di domani mercoledì 27 marzo, in particolar modo tra Alpi e Prealpi, dove saranno possibili anche dei rovesci; già nel corso del pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi su pianura e Appennino, in serata anche su Alpi e Prealpi, seppur sia probabile la formazione di nuove precipitazioni a carattere sparso".

Anche nel pomeriggio di domani si prevedono rovesci sparsi o deboli temporali: le precipitazioni si concentrano sia in pianura che sulle Prealpi. Sono attese anche nevicate oltre i 1.500-1.700 metri nella mattina di domani mercoledì 27 marzo per poi abbassarsi anche sui 1.200 metri.

Sulla regione sono previste anche forti raffiche di vento tra i 35-50 chilometri orari in pianura, fino a 50-60 chilometri orari su Appennino e settori prealpini occidentali.