Allarme fumo in cabina, aereo rientra all'aeroporto di Malpensa subito dopo il decollo: cosa è successo Questa mattina un volo di Easyjet in partenza da Malpensa e diretto a Fuerteventura è tornato all'aeroporto di partenza pochi minuti dopo il decollo a causa di un'allarme scattato per la presenza di fumo in cabina. Ad attenderlo sulla pista c'erano i vigili del fuoco, che però non hanno trovato malfunzionamenti o anomalie sul velivolo. Anche le persone a bordo non hanno accusato malori e il volo è ripartito due ore dopo.

Questa mattina un'aereo partito dall'aeroporto di Malpensa, a Milano, è atterrato in emergenza pochi minuti dopo il decollo a causa di un allarme scattato per la presenza di fumo nella cabina. Come prescrivono le procedure, i vigili del fuoco sono intervenuti sul volo ma non hanno riscontrato nessuna anomalia. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, ma nessun passeggero è risultato intossicato.

L'atterraggio di emergenza è avvenuto nella mattina di oggi, sabato 3 maggio, attorno alle 7:00 e ha riguardato il volo Easyjet U23775 decollato dal terminal 2 e diretto a Fuerteventura. Pochi minuti dopo la partenza il comandante ha comunicato alla torre di controllo la necessità di rientrare in aeroporto a causa di un'allarme fumo in cabina. L'aereo ha quindi fatto inversione di rotta ed è tornato al terminal per i controlli del caso. Come da prassi, ad attenderlo sulla pista c'erano i vigili del fuoco e i sanitari dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, mobilitati a seguito dell'attivazione della procedura di emergenza.

I pompieri, tuttavia, non avrebbero trovato malfunzionamenti o anomalie e anche le 203 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell'equipaggio, non hanno accusato nessun malore. L'aereo è quindi ripartito un paio di ore dopo l'atterraggio di emergenza. La pista non è stata chiusa e la procedura non sembra aver provocato ritardi su altri voli in arrivo o in partenza dallo scalo milanese.