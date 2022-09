Allarme bomba a Milano ma sono batterie per la bici: indagato il fattorino La Procura ha indagato per procurato allarme il fattorino che lo scorso venerdì ha abbandonato il pacco di batterie in strada poi scambiato per un allarme bomba.

A cura di Giorgia Venturini

Ha messo in allerta per alcuni minuti Milano il pacco di batterie per biciclette elettriche abbandonato e quel biglietto erroneamente tradotto dall'arabo "esplode tra tre minuti". A distanza di qualche ora gli inquirenti sono riusciti a risalire all'esatta dinamica di quanto accaduto. Ora la Procura ha indagato per procurato allarme il fattorino che lo scorso venerdì ha abbandonato il pacco "sospetto". Si sta valutando se far scattare l'accusa che per interruzione di pubblico servizio.

Le batterie scambiate per un pacco bomba

Tutto è iniziato vero le 8.30. Il fattorino era a bordo della sua bicicletta e stava percorrendo via Larga a Milano quando si è accorto di aver perso un pacco di batterie per biciclette elettriche che nell'impatto con l'asfalto ha preso fuoco. Stava portando le batterie a un centro specializzato. Così il fattorini, che ha iniziato a spaventarsi, ha abbandonato il secondo pacco di batterie sulla soglia di una vetrina degli uffici della Moby Tirrenia, la compagnia di navigazioni, e il consolato del Libano. Pochi minuti prima che nelle vicinanze era atteso il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

In un primo momento è scattato l'allarme bomba, pensando che il pacco contenesse un ordigno. A rafforzare questa tesi anche il fatto che la scritta trovata sul pacco era stata erroneamente tradotta così: "Scatta tra tre minuti". Solo successivamente si è capito che in realtà la giusta traduzione era: "Si scarica in 3 minuti". Tutto però era pronto. Sul posto si erano precipitati immediatamente gli artificieri mentre le altre forze dell'ordine hanno cercato di bloccare il traffico: le auto in zona sono state bloccate per un paio d'ore e i mezzi di trasporto in superficie sono stati deviati. A scoprire la dinamica di quanto è realmente accaduto è stato il pool antiterrorismo guidato dal pubblico ministero Alberto Nobili.