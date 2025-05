Alessio Gardin morto folgorato mentre raccoglieva le ciliegie: sequestrato il camioncino su cui ha preso la scossa

video suggerito

Alessio Gardin (foto da Facebook)

Gli investigatori hanno sequestrato il camioncino di Alessio Gardin, il 30enne di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, che ieri è morto dopo essere stato folgorato dai cavi dell'alta tensione mentre raccoglieva le ciliegie da un albero. L'uomo, colpito da una scarica da 15mila volt, è andato in arresto cardiaco ed è rimasto ricoverato in ospedale per tre giorni prima di morire.

L'incidente è successo nel pomeriggio di domenica 25 maggio. Stando a quanto ricostruito finora, pare che Gardin stesse raccogliendo le ciliegie insieme alla compagna e alla famiglia nel campo di un'azienda agricola in via Tagliamento a Bessimo, frazione di Darfo. Per raggiungere i rami più alti dell'albero, il 30enne sarebbe salito su un cestello collegato a un camioncino. Il braccio meccanico, però, si sarebbe avvicinato troppo ai cavi dell'elettricità, che avrebbero folgorato Gardin.

Dopo la scossa, la piattaforma ha ceduto e il giovane è precipitato per terra. Il 30enne è stato portato d'urgenza all'ospedale di Brescia, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni, però, non sono migliorate e nel giro di tre giorni è morto.

Gardin lavorava in un'azienda di serramenti a Rogno e viveva insieme alla sua compagna a Bessimo, dove lei possedeva l'azienda agricola specializzata nella produzione di olio nella quale è avvenuto l'incidente. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e fare luce sulle responsabilità delle persone coinvolte. A questo scopo, gli investigatori hanno sequestrato il camioncino che Gardin ha utilizzato per raggiungere i rami più alti dell'albero e sul quale è stato folgorato.