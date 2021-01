È Alessio il primo nato a Milano nel 2021. Ad annunciarlo il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana che attraverso un post su Facebook ha condiviso la foto del piccolo fotografato poco dopo la nascita tra le braccia di mamma e papà: "Benvenuto Alessio", il commento del governatore lombardo.

Il piccolo Alessio nato alla clinica Mangiagalli

Alessio è nato poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 00.01, alla clinica Mangiagalli di Milano. È qui che i genitori hanno potuto abbracciare il loro figlioletto che così è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di primo nato del 2021. Una nascita importante celebrata non solo dalla clinica ma anche dalla famiglia e dal presidente lombardo Attilio Fontana che ha voluto condividere sulla propria bacheca Facebook la foto di tutta la famiglia in ospedale: "Il primo nato del 2021 alla Clinica Mangiagalli di Milano è un maschietto e pesa 3,565 Kg – scrive Fontana in un breve post condiviso questa mattina – benvenuto Alessio e complimenti a mamma e papà".

A Roma è Aurora la prima nata del 2021

Si festeggia anche a Roma e a Salerno. Nella capitale la prima nata del 2021 è una femminuccia e si chiama Aurora. L'annuncio è arrivato dalla casa di cura Santa Famiglia di Roma dove la piccola è venuta alla luce: "La nascita di Aurora rappresenta oggi più che mai una luce di speranza in un periodo di grande dolore per l'intera umanità", il commento di Donatella Possemato, Direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia e presidente Onlus ‘Donne for life'. A Salerno invece è Vincenzo il primo nato di oggi, 1° Gennaio 2021: il piccolo è venuto alla luce alla Clinica del Sole della città.