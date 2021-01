Il primo nato in Campania in questo 2021 è Vincenzo De Prisco, nato nella Clinica del Sole di Salerno. Per pochi istanti non è stato il primo nato in assoluto in Italia: Vincenzo, infatti, è nato alle 00.01 praticamente in contemporanea ad Aurora (prima nata a Roma), Elia (Foligno) ed Antonio (Catania). Sono loro i primi "classe 2021" d'Italia. In Campania, dunque, il primato va a Vincenzo De Prisco, nato da genitori di Nocera Inferiore a Salerno.

Vincenzo De Prisco è nato da mamma Cristina Ianniello e da papà Davide De Prisco: quest'ultimo particolarmente noto in città a Nocera Inferiore perché figlio del maggiore Vincenzo De Prisco, da cui prende nome il pargolo, oggi in pensione ma noto a sua volta per essere stato anche comandante della polizia locale. La rottura delle acque è avvenuta durante il cenone di Capodanno, e un minuto dopo la mezzanotte è venuto alla luce lui, Vincenzo, neonato di poco più di 3 chili. La nascita di Vincenzo De Prisco è dunque la prima in Campania ed "ex aequo" in Italia ai già citati Aurora di Roma, Elia di Foligno ed Antonio di Catania. Il primo benvenuto al mondo nella regione guidata da un altro Vincenzo, ma De Luca, che curiosamente è originario proprio di Salerno. Una coincidenza che fa sorridere i più, sebbene ovviamente non vi sia alcun legame onomastico tra i due. Lo scorso anno, invece, il primo nato in Italia fu proprio a Roma, dove nacque la piccola Bianca, mentre in Campania vedevano la luce prima Francesco ad Avellino, che fu anche il primo nato del 2020 nella regione, seguito poi da un Diego nato all'ospedale Cardarelli di Napoli.