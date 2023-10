“Alessia Pifferi ha avuto un trauma da abbandono quando era piccola”: parla la madre “Alessia era stata affiancata da un’insegnante di sostegno e da una psicologa perché aveva avuto un trauma emotivo dopo la morte dei nonni. Ma nessuno le aveva mai diagnosticato un deficit cognitivo”, racconta la madre.

"Alessia Pifferi ha un grave ritardo mentale, il suo quoziente intellettivo è quello di una bambina di 7 anni. Hanno lasciato una bambina di un anno e mezzo nelle mani di un'altra bambina", aveva detto la legale della donna, che nel luglio 2022 ha fatto morire la figlia Diana di stenti dopo averla lasciata a casa da sola per sei giorni, in seguito all'ultima perizia medico psichiatrica svolta nel carcere di San Vittore. "Aveva un insegnante di sostegno ed era seguita da una psicologa. Ma poi nessuno l'ha più aiutata quando ce n'era bisogno. Né la famiglia, né i servizi sociali".

Non ci sta Maria Alessandri, madre della 38enne accusata ora di omicidio aggravato. "Alessia era stata affiancata da un'insegnante di sostegno e da una psicologa perché aveva avuto un trauma emotivo dopo la morte dei nonni. Ma nessuno le aveva mai diagnosticato un deficit cognitivo", racconta al programma Rai Ore 14. E spiega: "Lei ha avuto un problema a cinque anni, quando sono morti mia mamma e mio papà. È stato riscontrato che la bambina si era un po' chiusa, e mi hanno consigliato di mandarla dalla psicologa per qualche anno. Così me l'hanno messa con la maestra di sostegno".

Poi, a un certo punto, tutto si interrompe. "Mi hanno detto che aveva superato il trauma, e ha continuato le scuole senza sostegno. E la psicologa mi ha detto che lei ha solo avuto un trauma da abbandono, niente di più", le parole della donna durante il programma."Alessia Pifferi ha un problema serio, ed è stato un peccato che nessuno l'abbia mai aiutata", il parere contrario dell'avvocata della 38enne. "Per me la madre e la sorella dovrebbero essere indagate per abbandono di minore".