Alcatraz in sold out per le tre date milanesi di Mahmood: si parte stasera, martedì 17 maggio

L'attesa è finita. Stasera Mahmood si esibirà live all'Alcatraz di Milano nella prima di tre date nello storico locale milanese (le altre due domani e il prossimo 30 maggio) del suo Ghettolimpo Tour. Una tripletta da sold out per l'artista di Gratosoglio che sbarca in Lombardia dopo i concerti tenuti in giro per l'Europa e l'Eurovision a cui ha partecipato in coppia con Blanco dopo la vittoria a Sanremo.

Tre date in sold out per Mahmood all'Alcatraz di Milano

Mahmood, scoperto da Sara Potente dopo la bocciatura a X Factor di qualche anno prima, ha scalato sempre più le classifiche imponendosi come uno degli artisti di riferimento della scena urban italiana. Dopo il primo successo a Sanremo con la hit "Soldi", con cui ha sfiorato anche la vittoria all'Eurovision seguente, la carriera del cantante classe 1992 ha subìto un'impennata che l'ha portato ad essere uno dei cantautori più apprezzati dal pubblico (e dai suoi colleghi). I numeri sono lì a testimoniarlo: Mahmood a oggi conta 22 dischi di platino e sette dischi d’oro in Italia, sei dischi di platino e tre dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo. Sul palco dell'Alcatraz, come per il resto del tour, Mahmood sarà accompagnato dai musicisti Francesco Fugazza, Marcello Grillo, Elia Pastori e dai coristi Marta Bersani e David Blank. La scaletta è composta dai più grandi successi: oltre alla già citata "Soldi", ci saranno anche "Gioventù bruciata", "Rapide", "Nilo nel Naviglio" e "Dorado". Dopo le date di stasera e domani, il tour si sposterà a Roma (due date), Napoli, Firenze, Padova e Varsavia prima di fare ritorno a Milano per calare il tris.