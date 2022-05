Torna la passeggiata tra le lucciole al Parco delle Cave: come partecipare all’evento “Lusiroeula” Al Parco delle Cave a Milano da venerdì 20 maggio a martedì 14 giugno, per otto date disponibili per due volte a settimana torna l’appuntamento “Lusiroeula”.

A cura di Giorgia Venturini

È possibile vedere le lucciole a Milano. In città torna l'evento "lusiroeula", ovvero la passeggiata tra le lucciole nella stagione degli amori. L'appuntamento è al Parco delle Cave da venerdì 20 maggio a martedì 14 giugno, per otto date disponibili per due volte a settimana. Per prenotare la passeggiata tra le mille lucciole non bisogna far altro che scrivere un'email all'indirizzo: prenolucciolatalinterno@gmail.com indicando nome, numero di partecipanti e data.

Come funziona la prenotazione

A fornire tutti i particolari in una noto sono gli organizzatori: "Da quest’anno alle lucciolate ‘Linternine' si potrà partecipare solamente con prenotazione obbligatoria, questo per limitare la forte partecipazione degli anni precedenti la pandemia da Covid ed evitare anche l’inevitabile assembramento di persone, nel pieno rispetto del delicato ecosistema notturno (ma anche diurno) del nostro bellissimo Parco". La prenotazione è stata obbligatoria come conseguenza della pandemia. E ancora: "Per tutte le operazioni legate alla prenotazione, abbiamo coinvolto Alessia Luzzi dell’Associazione ‘La Ginestra'. Chiediamo quindi un contributo per ogni adulto (gratuito per i bimbi fino ai 12 anni) per recuperare almeno le spese organizzative e la polizza assicurativa. Scegliete quindi un martedì o un venerdì dal 20 maggio al 14 giugno ed inviate la mail".