Legge Bulgakov, studia metafisica e fa sold out all’Alcatraz: così Madame ha conquistato Milano Ha vent’anni, legge Bulgakov, studia metafisica e ha già fatto registrare due sold out all’Alcatraz (e altri in giro per l’Italia) all’esordio live: ecco come Madame ha conquistato il grande pubblico.

Immaginate la scena: primo palco del primo live del primo tour della carriera, l'Alcatraz di Milano. In sold out. I cori la chiamano, gli applausi si intensificano: dietro le quinte, una ragazza di appena vent'anni che si accinge ad "affrontare" le tremila persone che hanno mandato in tutto esaurito la serata, e quella successiva (oggi), in poche ore. Madame si presenta sul palco e un'ora e mezza dopo lo abbandona con una certezza: si è presa Milano.

Doppio sold out all'Alcatraz per Madame

A raccontarla così sembra quasi che si stia parlando di una ragazzina capitata lì per caso, che non ha già fatto Sanremo tra i big e non ha collaborato con i maggiori artisti urban della scena. Eppure, la prima data è sempre la prima data. Non sarebbe stata da biasimare (lei come altri suoi giovani colleghi) qualora fosse inciampata su mezzi errori o indecisioni. Ma non è andata così. Nossignore, sul palco dell'Alcatraz non c'era una ventenne: c'era una veterana. E, se vogliamo, è questa la peculiarità principale delle nuove leve, le nuove promesse, i nuovi talenti (chiamateli come volete) della musica italiana. Nati e cresciuti artisticamente pre o sotto pandemia, pare non abbiano risentito dello stop imposto dal Covid che, evidentemente, non gli ha consentito di rodarsi su palchi minori prima del grande salto.

L'Alcatraz di Milano, per intenderci, è uno dei palchi più importanti della città. Suonarci e riempirlo era un risultato straordinario già dieci anni fa. Oggi ancor di più, perché se ad appena 20 anni lo mandi in sold out per due sere di fila all'esordio assoluto, significa che la città ti riconosce il valore che porti con te. E ci sono artisti che per festeggiare i vent'anni di carriera affittano il Forum di Assago ma devono chiudere il secondo anello perché non vendono i biglietti. Risultato: stesso numero di paganti dell'Alcatraz, forse qualcosa di più. Dopo due decenni di musica.

Che Madame porti con sé una maturità artistica inattesa – quantomeno per chi scrive – per una ragazza della sua età, è testimoniato anche da alcune "ammissioni" fatte dall'artista che danno maggiore coscienza del suo bagaglio culturale: "Sto continuando a studiare le mie cose, con Paola Zukar (la manager, ndr) parlo per ore di psicoanalisi e filosofia. Ora sto leggendo "Il maestro e Margherita" di Bulgakov e sto studiando un libro di Yung e approfondendo questioni metafisiche". E proprio uno pseudo esercizio di psicoanalisi pubblico ha interessato i fan che si sono ammassati sotto il palco, alcuni dei quali sono stati chiamati (per alzata di mano) a dire davanti a tutti qualcosa che non avevano mai avuto il coraggio di dire. Tra gli altri, un ragazzo, forse pentendosi di non averlo mai fatto prima, ha detto di non aver mai confidato alla madre e alla sorella che sono le persone più importanti della sua vita.

Il tour di Madame proseguirà stasera sempre all'Alcatraz, ancora in sold out, per poi spostarsi in tutta Italia con una nuova parentesi milanese fissata per il 12 maggio prossimo. Di seguito tutte le date estive del tour:

9 maggio – Tuscany Hall di Firenze (Sold out)

10 maggio – Tuscany Hall di Firenze

12 maggio – Alcatraz di Milano

14 maggio – Teatro Palapartenope di Napoli

17 maggio – Teatro della Concordia di Torino (Sold out)

26 maggio – Atlantico live di Roma (Sold out)

27 maggio – Atlantico live di Roma (Sold out)

26 giugno – Goa Boa The next day a Genova

5 luglio – Rock in Roma

13 luglio – Suonica Festival a Jesolo (Venezia)

14 luglio – Grado Festival a Grado (Gorizia)

16 luglio – Collisioni Festival ad Alba (Cuneo)

22 luglio – Piazza del Popolo a Offida (Ascoli Piceno)

23 luglio – Fortezza Medicea a Siena

28 luglio – Roccella Summer Festival a Roccella Jonica (Reggio Calabria)

30 luglio – Elephant park a Marina di Ginosa (Taranto)

10 agosto – Anfiteatro Maria Pia ad Alghero (Sassari)