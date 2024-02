Alberto Genovese, via al rito abbreviato per il nuovo processo: “Violenza sessuale su altre donne” L’ex mago del web è già stato condannato a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze. Oggi è imputato in un secondo filone di indagine: al centro altri presunti abusi sessuali che per la Procura sarebbero stati commessi con lo stesso schema. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Si celebrerà con rito abbreviato e prenderà il via a Milano il prossimo 17 maggio il nuovo processo che vede imputato Alberto Genovese per detenzione di materiale pedopornografico e per altri due presunti abusi sessuali: anche in questo caso, secondo la Procura, prima di abusare delle vittime le avrebbe stordite con un mix di alcol e sostanze.

È stata la gup Chiara Valori ad ammettere la richiesta del rito alternativo avanzata dall'ex mago del web, un procedimento che prevede lo sconto di un terzo della pena. L'uomo è già stato condannato definitivamente a 6 anni e 11 mesi di reclusione per aver drogato e violentato due ragazze: la prima durante una serata organizzata nell'ottobre del 2020 dall'imprenditore nel suo attico di lusso, a due passi dal Duomo, e l'altra in occasione di una vacanza a Ibiza nell'estate dello stesso anno.

Accolta anche la stessa istanza avanzata sia da Sarah Borruso, l'ex fidanzata, pure lei già condannata, e ancora coinvolta secondo i pm in alcuni casi di abusi, sia da Daniele Leali, l'ex braccio destro dell'imprenditore che risponde solo di intralcio alla giustizia e di cessione di droga negli ormai noti festini di Terrazza Sentimento.