Verso un nuovo processo per Alberto Genovese: è accusato di altri abusi sessuali su due ragazze La Procura ha chiesto un rinvio a giudizio per Alberto Genovese: è accusato di abusi sessuali nei confronti di altre giovanissime.

A cura di Giorgia Venturini

Si potrebbe riaprire un altro processo per Alberto Genovese, l'imprenditore del web in carcere con una condanna a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per violenze sessuali su due modelle. Ora la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio sul filone di indagini che si sono concentrate su altri possibili abusi sessuali sempre nei confronti di giovanissime.

Secondo i magistrati il metodo di violenza utilizzato da Genovese sarebbe stato lo stesso: drogava prima le ragazze e poi abusava di loro. L'ex imprenditore del web è anche accusato di intralcio alla giustizia e di detenzione di materiale pedopornografico.

A chiedere al giudice per l'udienza preliminare che sia nuovamente processato è stata la procuratrice aggiunta Letizia Mannella e i pubblici ministeri Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini. L'istanza di rinvio a giudizio riguarda anche l'ex fidanzata Sarah Borruso: secondo la Procura in alcuni casi di abusi con Genovese.