Al via il processo di beatificazione di Marco Gallo il 17enne morto nel 2011 in Brianza: “Una proposta di vita”

Nella giornata di ieri, sabato 7 marzo, nella Cappella arcivescovile di Milano, l’Arcivescovo monsignor Mario Delpini, ha aperto il processo di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, giovane che perse tragicamente la vita a 17 anni in un incidente stradale avvenuto nel 2011 a Sovico, in Brianza. Si è dato così il via alla fase diocesana, primo passo verso la possibile proclamazione a santo, seguendo lo stesso percorso di Carlo Acutis.

"Celebriamo non la memoria di una persona ammirevole, esemplare e interessante per tanti aspetti, ma una proposta di vita con lo scopo di incoraggiare tutti noi alla santità", ha detto monsignor Delpini nell'ambito della prima sessione pubblica del Processo.

E prosegue: "La ragione per cui Marco ha raccolto tanta simpatia e tanta attenzione è che è morto giovane. Questa tragedia della sua morte è un dispiacere: non c’è niente di bello nel morire, però il Signore è capace di trarre vita anche dalla morte e la morte di un giovane esemplare propone un’identificazione che dice a tutti coloro che vivono la giovinezza che questa via di santità è percorribile".

"Dunque – conclude l'arcivescovo – ringraziamo il Signore che ci ha qui convocati e chiediamo la luce per coloro che dovranno raccogliere le testimonianze e arrivare poi a una conclusione. Non perdiamo, però, l’occasione per dire che la vita di un ragazzo può essere una proposta di vita e che una morte tragica può essere un’occasione per far crescere l’attenzione e il desiderio di una partecipazione con intima intensità a ciò che stiamo vivendo e a ciò che Marco è stato ed è per noi".

Chi era Marco Gallo

Marco Gallo nacque a Chiavari (Genova) il 7 marzo 1994. Trascorse i primi tre anni di vita a Casarza Ligure (Ge). Secondo di tre figli, aveva due sorelle: Francesca maggiore di tre anni e Veronica minore di tre. A Casarza il piccolo Marco frequenta la scuola dell’infanzia, gestita dalla Parrocchia. Nel settembre 1999 la famiglia si trasferisce ad Arese (MI) e l’anno successivo a Lecco, dove frequenta la Scuola elementare parificata “Pietro Scola”. Dal 2004 al 2007, Marco frequenta la scuola secondaria di primo grado “Massimiliano Kolbe” di Lecco.

Nel settembre 2007 Marco inizia il Liceo scientifico “Don Gnocchi” a Carate Brianza. All’interno del Liceo, diventa presto un punto di riferimento: invita i suoi amici a partecipare ad iniziative per l’aiuto scolastico ai ragazzi di Biassono e Inverigo (MB) e gli incontri con loro terminano sempre con una breve catechesi. Alla domenica pomeriggio li invita a fare compagnia agli anziani disabili dell’Istituto don Orione di Seregno (MB). La sua leadership testimonia a tutti che seguire Gesù è la fonte della vera felicità.

Dal 2008 alla morte, Marco frequenta regolarmente la Scuola di Comunità di GS, espressione del movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione; in modo graduale si inserisce pienamente nel movimento, dove viene educato alla vita cristiana. Nel 2009 la famiglia si trasferisce a Monza.

Il 5 novembre 2011, mentre si reca a scuola, Marco rimane coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto a Sovico (MB): dove viene investito e muore. La sera prima di morire aveva scritto sul muro della sua camera, accanto al crocifisso: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”.

Il 7 novembre viene celebrato il funerale nel Duomo di Monza. Il giorno seguente la salma del Servo di Dio è trasferita a Casarza Ligure, dove viene celebrata l’Eucarestia, alla presenza delle spoglie mortali di Marco, a cui segue la sepoltura nella cappella di famiglia nel cimitero locale.