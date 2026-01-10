milano
Al via il congedo mestruale anche al liceo Manzoni di Milano: fino a due giorni al mese a casa

Le studentesse potranno richiedere due giorni al mese senza che le assenze siano conteggiate nel monte ore annuale obbligatorio. Iniziativa già adottata anche dal liceo Carducci di Milano.
A cura di Francesca Caporello
Ingresso Liceo Classico Manzoni in via Orazio 3 a Milano
Ingresso Liceo Classico Manzoni in via Orazio 3 a Milano

È stata approvata all'unanimità, senza nessun astenuto, l'iniziativa del concedo mestruale a scuola promossa dal Collettivo Politico ‘Manzoni' nell'omonimo liceo classico milanese di via Orazio 3. Come riportato nella circolare 126, firmata dalla preside Milena Mammani, le studentesse potranno richiedere due giorni al mese senza che le assenze siano conteggiate nel monte ore annuale obbligatorio. Per usufruire del concedo le studentesse – quelle maggiorenni in autonomia e quelle minorenni con l'approvazione dei genitori – dovranno semplicemente compilare un modulo e allegare un certificato medico, da consegnare poi alla segreteria didattica.

Congedo mestruale scolastico, dove è consentito

Il documento, approvato ieri, giovedì 9 gennaio, nel liceo Manzoni di Milano, non rappresenta il primo caso in città. Due anni fa il liceo classico Carducci, di via Beroldo, aveva dato il via a questa iniziativa. A livello nazionale invece il concedo mestruale scolastico è stato ‘inaugurato' dal Liceo artistico Nervi Severini di Ravenna che nel 2022 ha modificato il proprio regolamento per permettere alle studentesse di assentarsi da scuola per un massimo di due giorni al mese in caso di dismenorrea. E pochi giorni fa l'iniziativa è stata promossa anche in due licei di Potenza, in Basilicata. In tutto, in Italia, sono una decina gli istituti dove è possibile applicare questo tipo di regolamento.

