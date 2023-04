Agguato sotto casa per padre e figlia a Milano: sono stati minacciati da 4 uomini armati Attimi di panico per un padre e una figlia, 54 e 27 anni. Il blitz del gruppo armato sarebbe scattato verso le 19.30 sotto l’abitazione dei due in via Melchiorre Gioia, a Milano: è stato il padre a reagire e a mettere in fuga i malintenzionati, sventando la rapina.

Via Melchiorre Gioia, Milano

Stavano tornando a casa. E proprio davanti al portone della loro abitazione, hanno trovato ad attenderli un piccolo commando di ben quattro uomini armati di pistola.

Sono stati attimi di panico per un padre e una figlia, rispettivamente 54 e 27 anni, residenti in via Melchiorre Gioia a Milano. Il blitz del gruppo, stando alle prime informazioni finora ricostruite dalla Questura, sarebbe scattato verso le 19.30 sotto l'abitazione dei due.

Il padre è riuscito a sventare la rapina

Una volta messi con la spalle al muro, poi, due dei banditi avrebbero bloccato la giovane, mentre gli altri due sarebbero saliti verso l'appartamento insieme all'uomo, armati di pistola.

Quest'ultimo, però, con grande sangue freddo sarebbe riuscito a reagire e a mettere in fuga i malintenzionati ancora prima di entrare in casa, sventando così la rapina: gli altri complici rimasti in strada con la giovane, nel frattempo, sono stati fermati dalle forze dell'ordine.

Il commando di 4 uomini armati sotto casa

I due aggressori arrestati sono due cittadini italiani con precedenti alle spalle. È stata anche trovata la pistola utilizzata nel corso del tentativo di rapina che, da un primo accertamento, risulta essere stata rubata. Sono ancora in corso invece le ricerche degli altri due rapinatori, per il momento svaniti nel nulla.