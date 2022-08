Aggressione fuori da una sala giochi, ragazzino accoltellato da un 27enne per uno sguardo “di troppo” Un ragazzo di quindici anni è stato accoltellato da un 27enne fuori da una sala gioca in provincia di Monza “per uno sguardo di troppo”.

A cura di Ilaria Quattrone

Un'aggressione brutale nei confronti di un ragazzino di quindici anni: è quanto accaduto a Busnago, comune in provincia di Monza e Brianza, lo scorso 16 agosto. La discussione sarebbe nata per "uno sguardo di troppo". Ad aggredire il ragazzino, che è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, è stato un uomo di 27 anni che adesso è accusato di tentato omicidio.

Perché il 15enne è stato accoltellato

L'episodio è avvenuto fuori da una sala giochi ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza. I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze di alcuni presenti attraverso le quali hanno provato a ricostruire l'aggressione. I due non sembravano conoscersi. Il 15enne sarebbe stato infastidito da come il 27enne lo stava guardando e per questo motivo avrebbe iniziato a rivolgergli frasi minacciose.

Il 15enne trasferito in ospedale d'urgenza

Da lì, è poi esploso lo scontro fisico culminato in un accoltellamento. Il 15enne, dopo aver ricevuto due coltellate all'addome, si è rifugiato nella sala giochi mentre il 27enne è scappato con un'auto verso la provincia di Lecco. La telecamera di sicurezza è però riuscita riprendere la targa.

Leggi anche Segue la ex fidanzata 15enne a scuola e la minaccia di morte: 30enne arrestato per stalking

Il 27enne arrestato sotto casa sua

I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno trasferito il 15enne all'ospedale San Gerardo.

I carabinieri invece hanno fermato il 27enne sotto casa: lo hanno trovato con l'arma nascosta nei boxer. Nel suo appartamento sono state poi trovate due dosi di cocaina e una pistola. L'uomo è stato quindi arrestato e trasferito in carcere a Monza.