Aggredito da una baby gang: 20enne accoltellato per un cellulare Un ragazzo di vent’anni è stato aggredito da una baby gang a Pavia: i cinque minorenni lo avrebbero accoltellato per un cellulare.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzo di vent'anni è stato aggredito da un gruppo di minorenni nel centro storico di Pavia: l'aggressione si è verificato nei giorni scorsi, ma è stato reso noto solo oggi. La vittima è stata trasferita in ospedale e, fortunatamente, non è in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri.

I cinque minorenni hanno minacciato la vittima per un cellulare

Sulla base delle poche informazioni trapelate, è possibile sapere che il ventenne è stato aggredito in piazza del Lino che si trova nel centro storico di Pavia. I responsabili sarebbero cinque minorenni: i carabinieri hanno scoperto che il gruppo avrebbe accerchiato la vittima e l'avrebbe minacciata solo per farsi consegnare un cellulare. Il ragazzo avrebbe provato a resistere, ma invano.

Lo hanno accoltellato a un braccio e alla schiena

Gli aggressori lo avrebbero spintonato e poi uno di loro avrebbe estratto un coltellino e lo avrebbe ferito a un braccio e alla schiena. I cinque sono poi scappati e hanno fatto perdere le loro tracce. Sono stati chiamati i soccorsi: gli operatori sanitari del 118 hanno fornito al ventenne le prime cure sul posto e lo hanno trasferito al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. È stato medicato e dimesso con una prognosi di venti giorni. Non è in gravi condizioni.

Nel frattempo i carabinieri del comando provinciale di Pavia hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo cercheranno di raccogliere tutti gli elementi necessari a individuare i responsabili. Nelle prossime ore si potranno avere informazioni più precise.