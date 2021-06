in foto: Vito Molinari, 92 anni

Paura per Vito Molinari, padre fondatore della televisione italiana presente il 3 gennaio del 1954 alla trasmissione inaugurale della Rai. Lo scrittore 92enne è stato aggredito a Milano, in via Sanzio, angolo via San Siro, da due malviventi mentre rientrava a casa. Le forze dell'ordine, immediatamente allertate, hanno avviato le indagini per ricostruire quanto successo. Molinari, invece, è stato portato in ospedale dai soccorritori del 118.

Vito Molinari ferito dai ladri e operato alla gamba

I criminali l'hanno avvicinato per sottrargli i soldi, per un totale di 200 euro, scaraventandolo a terra prima di far perdere le proprie tracce. Nella caduta, Molinari ha rimediato la frattura del femore e altre lesioni. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dopo le medicazioni effettuate dagli operatori sanitari intervenuti sul posto, è stato sottoposto a operazione chirurgica alla gamba per ridurre la frattura. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dei malviventi per assicurarli alla giustizia.

Chi è Vito Molinari, memoria storica della Rai

Nato a Sestri Levante il 6 novembre del 1929, è un regista televisivo e teatrale. Nel corso della sua lunghissima carriera, Vito Molinari ha preso parte a oltre duemila trasmissioni televisive e cinquecento Caroselli. Volto di punta della Rai, ha condotto in diretta moltissime prime serate del sabato. Tra gli altri programmi, spiccano "L'amico del giaguaro", "Canzonissima" e "Senza Rete". Considerato la memoria storica della Rai, nel 2009 ha realizzato il commento in video per la serie di 10 DVD Carosello – La storia di un mito, collana uscita in edicola due anni dopo.