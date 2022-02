Aggredito a cinghiate e sassate all’oratorio: nella baby gang ci sarebbe anche un 13enne Un ragazzino di 15 anni è stato picchiato con calci, pugni, pietre e cinghiate da un gruppo di ragazzini: è successo dopo una partita di calcio in oratorio. Il più piccolo di loro ha 13 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Calci, pugni, ma anche pietre e cinghiate: è quanto accaduto a un ragazzo di 15 anni che, stando al suo racconto, è stato picchiato da una baby gang dopo una partita giocata in un oratorio a Lodi. L'episodio risale all'1 febbraio: il gruppo faceva parte della squadra di calcio contro cui la vittima aveva giocato. Stando agli accertamenti degli investigatori, i presunti responsabili sono considerati autori di alcune aggressioni e rapine a danno di coetanei avvenute sempre a Lodi.

L'aggressione nei confronti del 15enne

In base agli elementi raccolti fino a questo momento dalle forze dell'ordine, durante la partita sarebbero volati degli insulti. Una volta terminata, i tre ragazzini avrebbero aspettato fuori dal campo il 15enne. Lo avrebbero accerchiato e, dopo averlo insultato, lo avrebbero preso a calci e pugni. Dopodiché lo avrebbero colpito anche con una cinghia e uno di loro lo avrebbe colpito in viso con una pietra. La vittima è stato poi portata dai genitori in ospedale dove è stato dimessa con una prognosi di cinque giorni.

La rapina avvenuta qualche giorno prima

Dopo essere stato dimesso, è andato in questura dove ha denunciato i tre aggressori. Dagli accertamenti della polizia è emerso che i tre avrebbero commesso una rapina tre giorni prima in via Fascetti: qui avrebbero minacciato un 15enne e gli avrebbero portato via dieci euro. In quell'occasione erano stati riportati ai genitori con un ammonimento. Adesso per due di loro è scattata la denuncia e sono stati allertati anche i servizi sociali mentre per il terzo, avendo ancora tredici anni e non essendo quindi imputabile, è stata fatta una segnalazione.