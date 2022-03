Aggrediti due ventenni in Città Studi a Milano: uno accoltellato è in ospedale Due ventenni in ospedale è il bilancio di un’aggressione avvenuta nella notte in Città Studi a Milano. Uno dei due è stato accoltellato.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Due ventenni sono stati aggrediti davanti al Politecnico di Milano in Città Studi. I fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 5 domenica 6 marzo. Una tragedia sfiorata, che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. Protagonisti della vicenda sono giovani, sempre più spesso coinvolti in fatti di cronaca. Uno dei due per cause non note è stato accoltellato ed è finito in ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 2 quando persone la cui identità al momento non è nota e sulla quale indagano i carabinieri, hanno aggredito i due ragazzi mentre si trovavano in strada. Tutti e due sono stati presi a calci e pugni e uno è stato raggiunto da alcuni fendenti, fortunatamente non mortali.

Ragazzi soccorsi in codice rosso

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che li ha presi in carico e trasportati in ambulanza con codice rosso all'ospedale San Carlo. Affidati alle cure dei medici, che li hanno sottoposti agli accertamenti del caso, uno dei due, di ventuno anni, ha riportato ferite alla gamba e al fianco inferte da arma bianca, che sono state medicate e fortunatamente non sono letali. Le sue condizioni sono stabili e non si trova in pericolo di vita. Data la dinamica dell'accaduto sono stati allertati i carabinieri di Milano, che dovranno ascoltare i due ragazzi e ricostriuire quanto successo, per risalire ai responsabili del ferimento.I militari dovranno capire se le vittime con gli aggressori si conoscevano e se all'origine dell'aggressione ci sia stata una lite per poi cercare di identificare gli autori del gesto.