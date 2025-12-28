Aggrediti a colpi di spranga fuori dalla stazione di Ferno: due feriti, quattro uomini in fuga

Foto di repertorio

Una violenta aggressione a colpi di mazza è andata in scena all'alba di oggi, domenica 28 dicembre, nei pressi della stazione ferroviaria di Ferno-Lonate Pozzolo (in provincia di Varese). Stando a quanto emerso finora, due uomini, di 30 e 41 anni, sono stati assaliti da un gruppo composto da almeno quattro persone per motivi ancora non noti. Il secondo ha rimediato le ferite più gravi, con un colpo di mazza che lo ha centrato al volto procurandogli un trauma maxillo-facciale. I carabinieri stanno indagando per ricostruire quanto accaduto e risalire ai responsabili.

L'allarme al 112 è arrivato intorno alle 5 del 28 dicembre, quando la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato alla stazione di Ferno-Lonate Pozzolo le ambulanze della Croce Rossa italiana di Busto Arsizio e di Gallarate. Là i sanitari hanno soccorso due uomini di origine nordafricana che lamentavano di essere stati aggrediti a colpi di mazza ferrata o di spranga. Il 30enne, colpito a un braccio, è stato trasportato all'ospedale di Gallarate, mentre il 41enne, ferito al volto, a quello di Legnano.

Nel frattempo, i carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno iniziato gli accertamenti del caso. I due sarebbero stati aggrediti proprio all'esterno dello scalo ferroviario Trenord e a colpire sarebbero stati almeno in quattro, probabilmente anche loro stranieri, fuggiti però prima dell'arrivo dei militari. Le indagini per ricostruire il motivo dell'aggressione sono ancora in corso, mentre nelle prossime ore verranno analizzate le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza in zona e ascoltate le due vittime, nella speranza di poter rintracciare i fuggitivi in breve tempo.