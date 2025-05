video suggerito

Aggrediscono un ragazzo di notte e lo fanno azzannare dal loro pitbull per derubarlo: la Polizia cerca 4 giovani Questa notte a Crema un ragazzo è stato aggredito da una banda di quattro giovani che lo hanno fatto azzannare dal loro pitbull e lo hanno derubato di cellulare e portafoglio. La Polizia sta indagando per risalire all’identità dei rapinatori. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scorsa notte un ragazzo è stato aggredito a Crema da quattro giovani incappucciati che lo hanno accerchiato e gli hanno aizzato contro il loro pitbull. Il cane lo ha attaccato mordendolo a un braccio mentre i proprietari si sono fatti consegnare dalla vittima il telefono e il portafoglio per poi fuggire. Il ragazzo ha denunciato l'accaduto agli agenti di Polizia, che sono ora sulle orme degli aggressori.

Tutto è avvenuto nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 maggio, quando attorno all'1:00 il ragazzo è uscito a piedi dalla sala bingo di via Giorgio La Pira, a Crema, comune dove risiede. Mentre camminava per strada, la vittima è stata raggiunta prima da due ragazzi e poi dagli altri complici. Uno di questi teneva al guinzaglio un pitbull e lo ha aizzato contro di lui. Il cane a quel punto l'ha attaccato mordendogli un braccio. Il giovane è stato scaraventato a terra e la banda lo ha obbligato a consegnare il telefono e il suo portafogli per poi darsi alla fuga.

Chiamate le forze dell'ordine, sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Polizia, che hanno raccolto la testimonianza del ragazzo e hanno ora avviato tutte le procedure del caso per identificare e rintracciare i quattro rapinatori. Durante la notte, la vittima è andata autonomamente all'ospedale, dove è stata visitata dai medici del pronto soccorso. Fortunatamente il morso non gli avrebbe causato lesioni gravi.