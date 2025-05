Aggrediscono e rapinano due ragazze di 12 anni in piazza a Vigevano: denunciati tre minorenni

video suggerito

Immagine di repertorio

Due ragazze e un ragazzo, tutti e tre minorenni, sono stati denunciati a Vigevano dopo che hanno aggredito e rapinato due 12enni per strada. Una delle due vittime è stata picchiata dalle due giovani e, una volta portata in ospedale con diverse ferite, è stata dimessa con una diagnosi di tre giorni. A seguito della querela presentata dalle madri delle 12enni e delle successive indagini dei Carabinieri, i tre aggressori sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Tutto è avvenuto lo scorso 24 aprile in piazza Ducale a Vigevano, in provincia di Pavia. Secondo i racconti fatti dalle due vittime ai carabinieri, le due coetanee si trovavano nella piazza del centro quando sono state avvicinate da un gruppetto di giovani a loro noti, formato da due ragazze e un ragazzo. Le due adolescenti hanno cominciato a malmenare una delle 12enni, mentre il ragazzo ha approfittato dello scontro per rubarle lo zaino. Successivamente, l'altra ragazza del gruppo si è scagliata con violenza contro l'altra 12enne, amica della prima vittima, rubandole venti euro e il telefono.

Una volta tornate a casa, le due vittime hanno raccontato l'accaduto ai genitori e le madri hanno deciso di sporgere querela. La 12enne picchiata ha riportato alcune lesioni ed è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale, da dove è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Ricevuto l'esposto dei genitori, i carabinieri hanno svolto tutti gli approfondimenti del caso e i tre responsabili sono stati segnalati alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano.