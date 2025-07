Aggrediscono due ragazzini di 12 e 16 anni con un pitbull e li rapinano: arrestati 6 adolescenti a Milano

Due ragazzini di 12 e 16 anni sono stati aggrediti da 6 coetanei che hanno aizzato un pitbull contro di loro per derubarli. Dopo essersi dati alla fuga, i sei aggressori sono stati arrestati dalla polizia e condotti in carcere.

Dopo aver circondato due adolescenti di 12 e 16 anni, un gruppo di ragazzini ha aizzato contro di loro un pitbull con l'obiettivo di sottrar loro una collana, un telefono e altri effetti personali. Dopo essersi dati alla fuga, i sei aggressori sono stati arrestati dalla polizia e condotti in carcere.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti risalirebbero alla serata di ieri, mercoledì 23 luglio, in via Ansaldo, poco distante dalla fermata della metropolitana Bignami di Milano, quando, poco dopo le ore 19:00, un gruppo di sei persone – cinque minorenni e un maggiorenne di età compresa tra i 14 e i 17 anni – avrebbero deciso di accerchiare e quindi aggredire due ragazzini di 12 e 16 anni aizzando contro di loro un pitbull. Obiettivi dell'aggressione una collana, un telefono e alcuni altri effetti personali delle vittime.

Subito dopo il furto gli aggressori si sono dati alla fuga che, però, è durata poco. Alcuni passanti hanno, infatti, allertato le forze dell’ordine che sono intervenute e sono riuscite a bloccarli non lontano dal luogo dell'aggressione. A dar loro una mano, un membro del gruppo che si è dissociato dalle azioni dei coetanei e ha deciso di denunciare l'accaduto. I giovani sono stati quindi arrestati dai poliziotti del commissariato Greco Turro con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso. I cinque minorenni sono stati portati all'Istituto per minori Beccaria, mentre il maggiorenne è finito nel carcere di San Vittore di Milano.