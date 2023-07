Aggredisce un’anziana e la violenta per le strade di Dalmine, 26enne incastrato dalle telecamere L’aggressione ai danni di una 78enne di Dalmine è avvenuta lo scorso gennaio. Gli investigatori, grazie a telecamere e analisi dei Ris di Parma, hanno identificato il responsabile in un 26enne del posto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 26enne è stato arrestato nel pomeriggio di sabato 1 luglio dai carabinieri della Compagnia di Treviglio. Per gli investigatori, sarebbe lui il responsabile della violenza sessuale avvenuta lo scorso gennaio ai danni di una donna di 78 anni di Dalmine (Bergamo). L'uomo è stato portato in carcere in ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del Tribunale di Bergamo. Per il 26enne l'accusa, oltre che di violenza sessuale, è anche di lesioni aggravate.

L'identificazione nel giovane di origine Sudamericana e residente a Dalmine è stata possibile grazie alle analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza dell'area. Con l'aiuto degli esami svolti dai Ris di Parma sulle tracce biologiche repertate sugli indumenti della vittima, i militari della Compagnia locale sono risaliti al 26enne che è stato rintracciato nel centro di Dalmine lo scorso sabato.

Dopo le formalità del caso, è stato trasferito al carcere di Bergamo. Le accuse nei suoi confronti sono di violenza sessuale e lesioni aggravate.

La violenza è avvenuta nel gennaio scorso. Erano le prime ore dell'alba e una donna di 78 anni stava passeggiando per le vie di Dalmine. Uno sconosciuto le si è avvicinato e l'ha aggredita costringendola a subire ripetuti atti sessuali. Nella violenza, le ha procurato anche diverse lesioni al corpo.