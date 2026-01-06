Aggredisce un poliziotto con un coltello, l’altro agente spara e lo ferisce: 24enne arrestato per tentato omicidio

Un 24enne ha aggredito un poliziotto a Milano, l’altro agente ha sparato per difendere il collega e lo ha ferito alla gamba. Il giovane è stato arrestato per tentato omicidio.

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, lunedì 5 gennaio, poco dopo le ore 21:00, in via Cascina Barocco, nel quartiere Baggio di Milano, un 24enne ha aggredito con un coltello un poliziotto durante un intervento di routine.

Gli agenti della volante erano intervenuti sul posto in risposta a una segnalazione di disturbo nella zona e hanno trovato il giovane, Fady Hanna, in un appartamento vuoto. Alla vista della polizia, il ragazzo – senza fissa dimora e con precedenti – avrebbe estratto un coltello e avrebbe attaccato uno degli agenti, cercando di colpirlo al petto. È a quel punto che il collega avrebbe sparato al 24enne, colpendolo a una gamba. Il giovane è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, durante la colluttazione la lama impugnata dal 24enne avrebbe perforato il giubbotto dell’agente all’altezza del cuore e della scapola sinistra. Il poliziotto non è rimasto ferito grazie all’intervento di un collega che ha bloccato il braccio armato del giovane. Tuttavia, non riuscendo a fermare l’aggressore, l’agente avrebbe fatto uso della pistola, colpendo Hanna alla coscia destra.

Leggi anche Stacca un dito a morsi a un 25enne a Milano: arrestato un 24enne

Dopo lo sparo, l’aggressore è stato disarmato e bloccato, per poi essere trasportato d’urgenza all'ospedale Niguarda in codice rosso. Le sue condizioni non sono gravi e si prevede una guarigione di circa venti giorni.

Stando a quanto appreso, il 24enne avrebbe diversi precedenti penali, tra cui resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e occupazione abusiva. L'ultimo arresto risale al 28 novembre, quando, armato di bastone, aveva danneggiato alcune auto e aggredito gli agenti intervenuti in via Paganini, vicino a corso Buenos Aires. A seguito di quell’arresto, gli era stato imposto il divieto di dimora. Nel 2023, inoltre, Hanna aveva presentato domanda di protezione internazionale e si trovava regolarmente in Italia in attesa della valutazione della sua richiesta.