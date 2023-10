Aggredisce tre sconosciuti in strada, un testimone: “Ha gridato Allah Akbar” “Un uomo ha aggredito tre persone urlando prima Allah Akbar”: così un testimone ha raccontato quanto accaduto poche ore fa in viale Monza a Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura nel pomeriggio in viale Monza e Milano. Un uomo ha aggredito tre persone urlando prima “Allah Akbar”, stando a quanto precisano alcuni testimoni. Un racconto che però ora è al vaglio delle forze dell'ordine. Sembra certo al momento che l'aggressore, originario dell'Egitto, indossava una tunica islamica e aveva con sé una copia del Corano si sia fiondato su tre sconosciuti in strada.

A raccontare quanto è accaduto è stato un commerciante della zona a Il Giorno: "Ha gridato ‘Allah Akbar’ era un uomo vestito con una tunica bianca che all'improvviso si è messo a picchiare i passanti. Poi è entrato nella nostra panetteria e abbiamo provato a calmarlo, fino a quando è andato via".

Tutto è accaduto verso le 14.20, poi l'uomo è stato subito fermato dagli agenti di polizia. L'aggressore è stato portato in ospedale in codice giallo perché era completamente fuori di sé. Le tre persone non sono gravi: solo uno di loro, un 44enne di origine ecuadoriana, è stato soccorso con alcune ferite al volto ed è stato accolto in ospedale in codice verde alla Multimedica di Sesto San Giovanni.