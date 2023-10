Tre persone prendono a bastonate un 40enne e lo lasciano ferito in strada, è grave Tre persone hanno preso a bastonate un 40enne a San Giuliano Milanese (Milano) nella notte di sabato 21 ottobre. L’uomo è stato trovato agonizzante in strada con ferite alla testa. Trasportato al Fatebenefratelli, le sue condizioni sono gravi.

Un 40enne è stato colpito con diverse bastonate nella tarda serata di ieri, sabato 21 ottobre. All'arrivo dei sanitari in via della Repubblica a San Giuliano Milanese (nella città Metropolitana di Milano) si trovava a terra con alcune ferite alla testa. Al momento l'uomo si trova all'ospedale Fatebenefratelli, le sue condizioni sono considerate gravi e la prognosi è riservata.

L'area non è coperta da telecamere di sorveglianza

I carabinieri della Compagnia di San Donato sono al lavoro per chiarire cosa sia accaduto al 40enne. Nella zona in cui è avvenuta l'aggressione non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza, cosa che rende la ricostruzione degli avvenimenti più complessa. Nessuno degli autori del pestaggio, infatti, è stato ancora identificato.

Al momento, si ipotizza che il 40enne, cittadino marocchino, sia stato aggredito da due, forse tre, uomini di cui almeno uno certamente armato di bastone.

Il 40enne è stato lasciato a terra

Dopo il pestaggio, avvenuto all'ingresso del cortile condominiale delle case Aler di via della Repubblica, è stato lasciato agonizzante a terra con evidenti ferite anche alla testa.

Non sono ancora chiare le motivazioni dell'aggressione. I sanitari lo hanno trasportato con un'ambulanza e un'automedica all'ospedale Fatebenefratelli di Milano intorno alle 23 di sabato sera. Il 40enne è ancora ricoverato con prognosi riservata.