Le ha gettato addosso una panca ginnica in legno dopo averla aggredita: un uomo di 47 anni, a Pioltello (Milano), è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti contro famigliari e lesioni personali aggravate. A essere vittima di violenza è la moglie, una donna di 42 anni. Dagli approfondimenti dei carabinieri è poi emerso che il 47enne era già stato denunciato dalla donna sempre per gli stessi motivi.

L'uomo l'ha picchiata con dei pugni e poi con una panca

Ieri notte i militari sono entrati in una casa di Pioltello, comune in provincia di Milano. I carabinieri hanno trovato l'uomo in evidente stato di ubriachezza. Da una prima ricostruzione, il 47enne avrebbe litigato con la donna per motivi di gelosia e l'avrebbe prima colpita con dei pugni al volto e poi le avrebbe gettato una panca ginnica in legno. I due sarebbero già dai tempi ai ferri corti, tanto che risultano essere in fase di separazione.

La prima denuncia a febbraio scorso

La 42enne è riuscita a nascondersi e chiamare il numero unico delle emergenze 112: i carabinieri della Tenenza locale hanno fermato l'uomo e lo hanno portato in carcere a San Vittore, a Milano. La donna invece è stata trasportata all'ospedale Uboldo di Cernusco sul Naviglio. La 42enne presentava il volto completamente tumefatto, ma fortunatamente nessun altro tipo di lesione.

I medici hanno però ritenuto di doverla tenere in osservazione e al momento risulta essere in buone condizioni. Dagli accertamenti dei carabinieri è poi emerso che la 42enne aveva già denunciato il coniuge, sempre per maltrattamenti, a febbraio. Per lei era stata attivato il "Codice rosso".