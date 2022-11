Aggredisce il conducente e blocca il tram perché in ritardo: denunciato 62enne Un uomo di 62 anni è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. Avrebbe, infatti, aggredito e bloccato la corsa di un tram di Milano perché in ritardo.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 62 anni è stato denunciato questa mattina, giovedì 3 novembre, con l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Infatti, ha costretto la linea 15 del tram milanese a stare ferma per circa un quarto d'ora. Per convincerlo a spostarsi è stato necessario l'intervento dei militari del Radiomobile.

L'aggressione

Erano circa le 8 di mattina. Il 62enne, come molti altri, stava aspettando il tram alla fermata di piazza Missori, in pieno centro città. Appena è arrivato il mezzo, che stava viaggiando in direzione Duomo, l'uomo (un italiano) ha iniziato subito a discutere con il macchinista.

Secondo lui il tram era in ritardo, e questo era inaccettabile. In preda alla rabbia, ha iniziato ad aggredire verbalmente il macchinista. Ancora fuori controllo, è sceso dal mezzo e gli si è piazzato davanti.

L'intervento dei militari e la denuncia

Continuando ad accusare il conducente di un presunto ritardo, lo ha costretto a rimanere fermo per diversi minuti. Nonostante le richieste degli altri passeggeri e dello stesso macchinista, sono dovuti intervenire i militari del Radiomobile per spostare il 62enne e far ripartire la corsa del tram.

L'uomo, una volta identificato, è stato denunciato per interruzione di servizio pubblico. La linea 15 del tram, infatti, ha ripreso a circolare con circa un quarto d'ora di ritardo.