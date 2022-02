Aggredisce e accoltella il figlio, arrestato 47enne: era ubriaco Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato dal padre che in quel momento sarebbe stato ubriaco: è successo a Palazzolo, in provincia di Brescia. L’uomo è stato arrestato.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragedia sfiorata a Palazzolo, comune in provincia di Brescia, dove nella notte di oggi, martedì 22 febbraio, un uomo ha accoltellato il figlio. Il 47enne, che è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio, sarebbe stato ubriaco al momento dell'aggressione. Il figlio, un ragazzo di 21 anni, è stato trasferito in ospedale e per fortuna non verserebbe in gravi condizioni.

Il figlio è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni

Secondo i primi elementi riportati dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", l'aggressione sarebbe stata scatenata da un litigio. Non sono ancora chiari i motivi della discussione. Nelle prossime ore ci sarà l'interrogatorio di convalida dove non è escluso che il reato venga riqualificato in lesioni. Il 47enne avrebbe inoltre dei precedenti. Intanto il figlio è stato dimesso con una prognosi di pochi giorni: avrebbe riportato solo delle ferite a una mano.

A Milano, un uomo accoltellato in casa al culmine di un litigio

Solo alcuni giorni fa, un uomo è stato accoltellato in casa dopo un litigio. L'episodio si è verificato a Milano nel quartiere Corvetto. A chiamare le forze dell'ordine e i soccorsi sono stati i vicini allarmati dalle urla. Una volta arrivati nell'abitazione, gli agenti della squadra mobile hanno trovato una decina di persone, tra le quali un uomo con i vestiti sporchi di sangue e sulla cui figura sono ancora in corso accertamenti. La vittima è morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi. L'omicidio è avvenuto sabato scorso, ma non sono ancora chiari né i motivi né in quanti vivessero all'interno di quell'appartamento.