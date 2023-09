Affittano una villa su AirBnb per la Fashion week e vengono rapinati: fermati 4 giovanissimi Otto amici avevano affittato una villetta su Airbnb per la settimana della moda. In pieno giorno sono stati rapinati da quattro giovani tra i 18 e i 21 anni. Decisivo l’intervento di una vittima che è riuscita a fuggire e avvisare i soccorsi. La polizia ha arrestato i malviventi.

A cura di Sara Tirrito

Immagine di repertorio

Otto ragazzi di vent'anni hanno affittato una villetta per la Fashion Week e lì hanno subito una rapina. I giovani avevano trovato una sistemazione a sud di Milano sulla piattaforma Airbnb, ma quattro ladri sono entrati in casa e hanno cercato di derubarli. Decisivo l'intervento di una delle vittime, che è riuscita a fuggire e ha avvisato la polizia. I rapinatori sono stati arrestati.

La tentata rapina a sud di Milano

Otto ragazzi, tutti ventenni, hanno affittato un appartamento alla periferia sud di Milano per la settimana della moda. Il gruppo di amici, sei ragazzi e due ragazze, hanno trovato una sistemazione in Affittano una villa su AirBnb per la Fashion week e vengono rapinati: fermati 4 giovanissimi, a sud di Milano.

Intorno alle 9 del mattino di domenica 24 settembre quattro sconosciuti hanno fatto irruzione dalla finestra per rapinarli. A volto coperto, li hanno minacciati con un coltello da cucina e un tirapugni. Mentre i rapinatori sottraevano portafogli e cellulari ai suoi amici, una delle vittime è riuscita a scappare immediatamente. È andato in strada, ha avvisato un vicino di quanto stava accadendo e ha chiamato il 112.

Gli arresti e le accuse

La polizia, intervenuta sul posto, è riuscita a sventare la rapina e arrestare i malviventi. Sono tutti giovanissimi, uno ha 18 anni, due 19, uno 21. Hanno precedenti penali. Sono di origine nordafricana ma residenti a Milano.

La polizia gli ha trovato addosso i portafogli e i cellulari rubati nella tentata rapina. Quando gli agenti sono entrati in casa per fermarli, i rapinatori hanno cercato di nascondersi nelle varie stanze della casa.

Ora i giovani dovranno rispondere di tentata rapina pluriaggravata. Nella colluttazione un 19enne ha riportato una ferita superficiale al sopracciglio. È stato soccorso in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli e ha tre giorni di prognosi.