Perché a Milano alcuni proprietari affittano le case solo dal lunedì al venerdì, anche con contratti 4 + 4 In settimana a Milano, nel weekend tutti a casa. Nel capoluogo lombardo sono numerose le segnalazioni di contratti d’affitto che prevedono l’occupazione della casa solo dal lunedì al venerdì, una soluzione che permette di risparmiare sul canone mensile.

AAA Affittasi casa… ma solo dal lunedì al venerdì. La settimana corta è l'ultima novità degli affitti a Milano. Già sperimentata in passato, è tornata di moda nelle ultime settimane da quando trovare un alloggio nel capoluogo lombardo sembra essere diventata un'impresa sempre più difficile.

La casa a disposizione solo cinque giorni su sette

Nella maggior parte dei casi si tratta di stanze, talvolta anche di appartamenti interi, da condividere con i proprietari di casa. Come funziona? Prendi in affitto la casa per tutta la settimana, ma puoi viverci solo dal lunedì al venerdì. Il fine settimana devi per forza tornare a casa. La moneta di scambio è una riduzione del canone d'affitto.

Nel caotico panorama del mercato immobiliare milanese questa diventa una soluzione che fa gola a molti, considerata soprattutto la possibilità di risparmiare qualche centinaia di euro al mese. Accettare questo tipo d'offerta presuppone però di risiedere in un comune abbastanza vicino da consentire il ritorno a casa nel fine settimana, per non rischiare di passare i due giorni liberi a bordo di auto o di un treno.

Un esempio di annuncio su Facebook

La settimana corta per scongiurare le feste in casa

Gli annunci si trovano principalmente nei gruppi Facebook diventati grandi bacheche per promuovere gli immobili e non è difficile imbattersi nella proposta della settimana breve. Alla richiesta di occupare le stanze solo per cinque giorni a settimana, si aggiungono spesso e volentieri altre prerogative. Le più gettonate sono non fumare, essere persone tranquille, rispettare gli spazi comuni e avere una spiccata attitudine alla convivenza.

Un altro annuncio comparso su un gruppo Facebook

Come spiegato dall'edizione milanese di Repubblica, la giustificazione fornita dalla maggior parte dei proprietari sembrerebbe essere quella di evitare le feste organizzate nel fine settimana dagli inquilini. Insomma, se dal lunedì al venerdì si lavora o si studia, dovendo per forza tornare a casa non ci sarebbe tempo per i bagordi del weekend che potrebbero nuocere gravemente alla mobilia della casa.