Afferra la moglie per i capelli e le sbatte la testa a terra: la donna è grave in ospedale Un marito al termine di una lite ha picchiato la moglie: la donna è finita in ospedale. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Immagine di repertorio

Una donna è stata picchiata violentemente dal marito al termine di una lite. I fatti sono accaduto a Portalbera, in provincia di Pavia. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: al momento è certo che la donna si trova in ospedale a seguito delle botte ricevute dal marito.

La violenza al termine di una lite

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo al termine di una lite ha afferrato la moglie per i capelli, sbattendole poi la testa sul pavimento. La violenze del marito sarebbe scoppiata a seguito di una discussione nata per ragioni economiche. La donna poi purtroppo è stata picchiata: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto ora indagano le forze dell'ordine.

A Milano donna denuncia il marito di violenza

Qualche mese fa una donna aveva trovato il coraggio di denunciare il marito di violenza fisiche, psichiche ed economiche.

La 35enne ha raccontato tutte le violenze subite dal marito di 44 anni: le botte, gli insulti e le umiliazioni. I carabinieri l'hanno così accompagnata alla stazione di Milano Crescenzago. Qui ha potuto sporgere denuncia. Secondo il racconto della vittima, le violenze arrivavano al culmine di frequenti litigi scatenati dalla gelosia.

Oltre alle aggressioni e alle offese dove, come scritto precedentemente, erano spessi presenti i cinque figli minorenni, la donna era sottoposta a continue violenze e umiliazioni fisiche, psicologiche ed economiche.