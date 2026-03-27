Addio a Franco Tentorio, l’ex sindaco di Bergamo aveva 81 anni

Franco Tentorio è morto a 81 anni. Commercialista e sindaco di Bergamo tra il 2009 e il 2014, è stato il consigliere comunale con più anni di servizio della storia della città.

Franco Tentorio (foto da LaPresse)

È morto questa mattina, venerdì 27 marzo, a 81 anni Franco Tentorio. Commercialista, è stato sindaco di Bergamo tra il 2009 e il 2014 ed è stato il consigliere comunale con la maggiore anzianità di servizio della storia della città, 49 anni. Figlio del calciatore e dirigente dell'Atalanta Luigi Tentorio, era entrato in politica nel 1970 con il partito di estrema destra Movimento Sociale Italiano, passando poi ad Alleanza Nazionale e infine nel centrodestra con il Popolo della Libertà e Forza Italia.

La carriera politica di Franco Tentorio

Tentorio si era laureato in Economia e commercio nel 1967 all'Università Bocconi a Milano e aveva intrapreso la professione di commercialista a Bergamo ricoprendo per due mandati la carica di vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti bergamaschi. L'entrata in politica risale al 1970, quando era stato eletto in Consiglio comunale a Bergamo con il Msi. Passato ad An nel 1995, Tentorio nel 1999 aveva ricevuto le cariche di vicesindaco e di assessore al Bilancio all’interno della giunta di centro-destra guidata dal forzista Cesare Veneziani. In questi anni aveva ricoperto più volte il ruolo di capogruppo consiliare.

Ad annunciare la sua candidatura a sindaco di Bergamo il 7 marzo 2009 fu Ignazio La Russa, al tempo ministro della Difesa e oggi presidente del Senato. Supportato da una coalizione di centrodestra (PdL, Lega Nord e Partito Pensionati), era stato eletto sindaco al primo turno con il 51,41 per cento dei voti. Ricandidatosi nel 2014 per un secondo mandato, perse al ballottaggio con Giorgio Gori e il centrosinistra. Tentorio ha terminato la sua attività di consigliere comunale nel 2019, dopo 49 anni di servizio.

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Il cordoglio per la morte di Franco Tentorio

Molti personaggi della politica bergamasca hanno manifestato il proprio cordoglio per la scomparsa di Tentorio. "Per me è stato soprattutto una guida, un esempio e un punto di riferimento autentico", ha commentato Paolo Franco, assessore alla Casa di Regione Lombardia: " Non si tirava mai indietro: per lui la politica era incontro, ascolto, presenza vera". Con una nota Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia, ha ricordato Tentorio: "Una figura centrale della vita amministrativa cittadina. È stato per me, come per tanti altri, un punto di riferimento prezioso nella crescita politica e personale".

Anche il Partito democratico ha voluto ricordare Tentorio. "Ricordiamo una persona che ha servito la nostra città in ruoli istituzionali per quasi cinquant’anni, al di là delle diverse vedute politiche", ha scritto il segretario cittadino Alessandro De Bernardis. "Abbiamo sempre apprezzato il suo rigore e la sua serietà", ha dichiarato la capogruppo Francesca Riccardi, mentre per il segretario provinciale Gabriele Giudici è stato "un avversario politico, ma sempre una persona caparbia e seria, che ha dedicato la sua vita a Bergamo".