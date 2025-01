video suggerito

Accusato di aver violentato 18 pazienti: condannato a Milano un primario di ginecologia L'ex primario Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Chiavenna è stato condannato a cinque anni e otto mesi perché accusato di aver violentato 18 pazienti.

A cura di Ilaria Quattrone

L'ex primario Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale di Chiavenna, comune che si trova in provincia di Sondrio, ha ricevuto un'altra condanna perché accusato di aver violentato ben 18 pazienti. La Corte d'Appello di Milano lo ha infatti condannato a cinque anni e otto mesi di reclusione. La sentenza è arrivata dopo che la Corte di Cassazione ha annullato quella emessa sempre dalla Corte d'Appello che lo aveva condannato a sei anni di reclusione.

Il medico era stato fermato nel 2014. Gli investigatori della squadra mobile avevano infatti scoperto che, durante il suo incarico, aveva violentato ben 18 pazienti. L'uomo era stato condannato sia in primo che in secondo grado. I giudici della Cassazione, a ottobre 2022, hanno però deciso che il processo doveva essere ricelebrato. Per loro, la condanna in secondo grado era viziata da errori procedurali. Ieri, martedì 21 gennaio, quindi, la Corte d'Appello ha deciso di condannarlo a una pena leggermente inferiore e cioè a cinque anni e otto mesi di reclusione.

I legali che assistono l'ex primario hanno però fatto sapere, al termine dell'udienza, che per loro non è ancora finita. Se le motivazioni della condanna non dovessero soddisfare i criteri previsti, gli avvocati ricorreranno ancora in Cassazione. Bisognerà quindi aspettare novanta giorni per conoscere i motivi che hanno portato i giudici della Corte d'Appello a decidere di condannarlo a cinque anni e otto mesi di reclusione.