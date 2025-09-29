Accusato di abusi alla figlia 11enne della compagna, a processo un 39enne: chiesta una condanna a 5 anni

Un uomo di 39 anni è imputato a Brescia in un processo per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna e di violenza sessuale nei confronti della figlia 11enne della donna.

Un uomo di 39 anni è a processo a Brescia perché accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna e di violenza sessuale ai danni della figlia undicenne della donna. Durante l'ultima udienza, la Pubblica Accusa ha chiesto una condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione.

A dicembre 2023, la compagna ha sporto denuncia per i maltrattamenti subiti. Durante un controllo stradale, la donna era riuscita a raccontare quanto costretta a vivere. Aveva elencato le violenze e le minacce: "Ti ammazzo", "Ti lascio qui in terra", "Se mi denunci ti uccido", ha riportato agli investigatori. Il 39enne, come raccontato dal quotidiano Il Giorno, è stato così arrestato a Brescia nel gennaio 2024. L'uomo, all'epoca dei fatti, stava beneficiando della messa alla prova dopo aver scontato dieci anni di carcere per omicidio.

Il delitto sarebbe stato commesso a Frosinone nel 2009, dove l'uomo era residente. Durante le indagini per i maltrattamenti nei confronti della compagna, sarebbero emersi alcuni presunti abusi sessuali nei confronti della figlia undicenne. Ci sarebbero cinque episodi. Il 39enne nega le accuse e ha querelato l'ex per calunnia.

Intanto che proseguono le indagini per calunnia, la Procura ha chiesto una condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione per il 39enne. È stata poi chiesta la riqualificazione del reato di violenza sessuale nella forma lieve. La difesa dell'uomo chiede invece l'assoluzione. La sentenza è prevista per il 30 ottobre 2025.