Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello: 29enne arrestato

Un 29enne è stato arrestato per aver ferito la compagna con un coltello a Ponteranica (Bergamo). L’uomo è stato disarmato da un amico e condotto in carcere dai carabinieri.

Un 29enne di Ponteranica (in provincia di Bergamo) è stato arrestato per lesioni personali e maltrattamenti nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre. Stando a quanto ricostruito, al culmine dell'ennesima lite con la compagna, e in stato di ubriachezza, l'avrebbe accusata di tradirlo con un amico presente in casa loro e avrebbe tentato di colpirla al volto con un coltello. La donna, però, è riuscita a difendersi alzando la mano in tempo, procurandosi così solo una ferita non grave. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, Beatrice Purita, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 29enne.

Il 29enne, di origine peruviana e residente a Ponteranica, da qualche mese aveva iniziato una relazione con una coetanea. Un rapporto, però, che sarebbe stato caratterizzato sin dai primi tempi da frequenti litigi dovuti soprattutto al consumo eccessivo di alcol. Intorno alle 2 della notte del 29 dicembre sarebbe andata in scena l'ennesima lite tra i due.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti, il 29enne avrebbe accusato la donna di averlo tradito con un amico che in quel momento era presente in casa con loro. L'uomo ha quindi afferrato un coltello con una lama di 20 centimetri e ha sferrato una coltellata puntando al viso della donna, la quale è riuscita ad alzare una mano in tempo e a bloccare il colpo rimediando una ferita giudicata guaribile in 7 giorni.

L'amico della coppia è riuscito, poi, a disarmare il 29enne, rimediando a sua volta alcuni tagli superficiali alle mani. Nel frattempo, un terzo uomo, coinquilino dell'aggressore, ha chiamato il 112 ed è riuscito a trascinarlo all'esterno dove ad attenderlo c'erano i carabinieri. Arrestato per lesioni e maltrattamenti, nella mattinata di ieri, martedì 20 dicembre, il 29enne è stato interrogato dalla gip Purita che ha convalidato la custodia cautelare in carcere. L'avvocato dell'uomo, il legale Marco Brevi, aveva chiesto gli arresti domiciliari o l’obbligo di firma.