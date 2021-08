Accusa il coinquilino di avergli rubato i soldi e lo accoltella alla gola in strada: arrestato 26enne Un uomo di 41 anni è stato accoltellato alla gola dal suo coinquilino, un ragazzo di 26 anni: l’aggressione è avvenuta a Piazzale Insubria a Milano nella mattinata di oggi, mercoledì 11 agosto, intorno alle 8.30. Il motivo sarebbe legato a questioni di natura economica: il 26enne accusava il 41enne di avergli rubato dei soldi. Il ragazzo è stato arrestato mentre l’uomo si trova ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha accoltellato il coinquilino per motivi economici, sostenendo che gli avesse rubato dei soldi, e lo ha lasciato con una ferita profonda alla gola in strada: è successo questa mattina, mercoledì 11 agosto, poco dopo le 8.30 in Piazzale Insubria a Milano. Secondo quanto riferito a Fanpage.it dalla Questura, l'aggressore è un ragazzo di 26 anni che condivideva un appartamento con la vittima, un uomo di 41 anni.

Il 41enne trovato con una profonda ferita alla gola

Una volta arrivato l'allarme, gli agenti si sono recati immediatamente sul posto: hanno trovato l'uomo con una profonda ferita alla gola e, dopo aver chiamato i soccorsi, sono riusciti a ottenere da lui qualche informazione in più sull'aggressore. Il 41enne è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale dove è ricoverato, ma sarebbe in pericolo di vita. Un testimone ha poi riferito in che direzione fosse scappato il 26enne. I poliziotti hanno quindi rintracciato il giovane nascosto nel suo appartamento che è situato a pochi metri di distanza dal luogo dell'aggressione. Sia sulle scale che all'ingresso sono state trovate macchie di sangue.

Il 26enne si stava liberando dei vestiti sporchi di sangue

Una volta entrati nell'abitazione, hanno trovato il 26enne che si stava liberando dei vestiti sporchi. Anche il ragazzo è rimasto leggermente ferito: il coltello da cucina utilizzato era senza manico e al momento dell'aggressione ha causato alcune lesioni all'uomo. L'arma è stata trovata vicino al luogo in cui è stato accoltellato il 41enne. Il giovane è stato quindi arrestato e portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio.