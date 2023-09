Accoltellato in strada, 28enne ricoverato in gravi condizioni: si cerca l’aggressore Un uomo di 28 anni è stato aggredito a Sesto San Giovanni (Milano): è ricoverato in gravi condizioni. Si cerca il responsabile.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un uomo di 28 anni è stato aggredito e accoltellato a Sesto San Giovanni, comune che si trova nella provincia di Milano. L'episodio si è verificato nella notte tra sabato 16 settembre e domenica 17 settembre. Il 28enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Gli agenti della polizia sono invece alla ricerca del responsabile.

Aggressione a Sesto San Giovanni, il 28enne ferito alla schiena

Sono ancora poche le informazioni relative a questo vicenda. L'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 4 del mattino. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 in via 20 settembre, all'altezza del civico 102, alle 4.10. L'uomo aveva diverse ferite alla schiena e alle braccia. È stato trasferito con un'ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

La polizia sta cercando l'aggressore del 28enne accoltellato a Sesto San Giovanni

Il 28enne non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo che i medici se ne prendevano cura, gli agenti della polizia hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e soprattutto avere elementi che possano aiutarli a risalire al volto dell'aggressore. Per il momento, infatti, nessuno sa chi ha ferito il ragazzo. Gli investigatori quindi stanno cercando di capire chi possa essere stato e se si sia trattato di un tentativo di rapina o se i due si conoscessero già.