Accoltellano una compagna di classe con le forbici, le due 13enni saranno sottoposte a perizia psicologica Le due 13enni che lo scorso febbraio hanno aggredito una compagna di classe nel Mantovano saranno sottoposte a perizia psicologica. Lo ha deciso il Tribunale per minori di Brescia e i risultati saranno esaminati a novembre.

A cura di Enrico Spaccini

Saranno sottoposte a un'analisi psicologica le due 13enni che lo scorso 25 febbraio hanno aggredito e ferito a colpi di forbici una loro compagna di classe al parco di Castelbelforte, in provincia di Mantova. Pur non essendo imputabili per via della giovane età, sono entrambe indagate per tentato omicidio e sottoposte a procedimento penale al Tribunale dei minori di Brescia. Intanto, la 13enne aggredita sta tornando alla sua vita normale dopo un intervento chirurgico e diverse sedute di fisioterapia.

L'aggressione in un parco pubblico di Castelbelforte

Erano circa le 16 di sabato 25 febbraio quando le due 13enni hanno attirato con una scusa la loro compagna di classe in un parco pubblico di Castelbelforte. Una volta isolate, una delle due ha bloccato la vittima mentre l'altra avrebbe iniziato a colpirla con pugni e infine con un paio di forbici ferendola all'addome.

Solo l'intervento di una donna che passava di là ha permesso di mettere in fuga le due ragazzine. Chiamati i soccorsi, la 13enne era stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Verona dove poi è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

L'udienza a Brescia e le analisi psicologiche

Quasi sette mesi più tardi, grazie anche alle sedute di fisioterapia e agli incontri con una psicologa, la 13enne sta tornando alla sua vita normale. Anche se, come riporta la Gazzetta di Mantova, sua madre racconta che è ancora "spaventatissima", perché avrebbe paura di incontrare di nuovo le due ex compagne di classe.

Intanto a Brescia c'è stata una prima udienza preliminare. In quell'occasione è stata disposta un'analisi psicologica nei confronti delle due 13enni autrici dell'aggressione, che non sono state mai sottoposte a provvedimenti restrittivi della loro libertà, e a novembre il Tribunale dovrà analizzare le relazioni dei servizi sociali.