Accoltellano un 35enne in un centro commerciale, arrestati un 17enne e un 21enne per tentato omicidio La polizia di Stato di Pavia ha arrestato un 17enne e un 21enne per tentato omicidio. I due avrebbero accoltellato un 35enne nel centro commerciale Minerva di Pavia il 25 gennaio scorso.

A cura di Enrico Spaccini

Un 17enne e un 21enne sono stati fermati dalla polizia di Stato di Pavia per tentato omicidio. I due ragazzi sarebbero responsabili dell'accoltellamento ai danni di un 35enne avvenuto lo scorso 25 gennaio in un centro commerciale Minerva di viale Battisti, vicino al centro cittadino e alla stazione ferroviaria. La vittima era stato ricoverato per diversi giorni in gravi condizioni al Policlinico San Matteo, aveva rischiato di morire per dissanguamento.

L'accoltellamento al centro commerciale Minerva

L'aggressione era avvenuta intorno alle 14 del 25 gennaio, nei pressi dei giardini a pochi passi dal centro commerciale Minerva. Stando al racconto di alcuni testimoni, i tre si sarebbero messi a discutere fino a quando uno ha estratto un coltello e colpito il 35enne al torace, all'addome, alla schiena e alle gambe. I due aggressori erano riusciti a fuggire, mentre la vittima era stata soccorsa dai sanitari del 118.

L'uomo, di origine nordafricana, era stato poi trasportato d'urgenza al Policlinico San Matteo dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le coltellate non avevano intaccato organi vitali, ma uno dei fendenti aveva lesionato l'arteria femorale facendolo rischiare di morire per dissanguamento.

L'arresto dei presunti aggressori

Quasi due mesi più tardi, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Pavia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Pavia e dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, hanno fermato i due presunti responsabili dell'aggressione. Si tratta di un 17enne e di un 21enne, entrambi di nazionalità egiziana.

A loro carico sarebbero stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, per questo motivo il più piccolo dei due è stato condotto al carcere minorile Beccaria di Milano mentre l'altro al carcere di Torre del Gallo a Pavia. Per entrambi l'accusa è di tentato omicidio.