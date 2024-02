Accoltella la professoressa alla schiena: lo studente avrebbe agito dopo la richiesta di bocciatura Per il giovane che ha accoltellato la professoressa in una scuola di Varese era stata proposta una bocciatura: potrebbe aver agito per vendetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

L'ingresso dell'istituto professionale Enaip di Varese (foto di Fanpage.it)

Nella giornata di ieri, lunedì 5 febbraio, un ragazzo è stato arrestato perché accusato di aver accoltellato un'insegnante di 57 anni all'Enaip di Varese. Per il 17enne sarebbe stata presentata una proposta di bocciatura per l'anno scorso: idea che poi, in accordo con la famiglia, sarebbe stata ritirata.

Il percorso formativo personalizzato

Per lui, infatti, sarebbe stato previsto un percorso formativo personalizzato con alcuni stage formativi in aziende. A rivelarlo è il quotidiano Il Corriere della Sera.

Al termine del tirocinio, quando è rientrato a scuola per le lezioni, avrebbe poi colpito la professoressa. Non è escluso quindi che questa proposta possa aver scatenato l'aggressione da parte del giovane che, come confermato dall'Istituto, è "estremamente fragile".

La donna operata d'urgenza per una lesione polmonare

La Procura per i minorenni ha disposto una perquisizione nell'abitazione dell'arrestato che è stata eseguita dagli agenti della squadra mobile di Varese. Non ci sarebbe il coinvolgimento di nessun altro studente ed è escluso che si tratti di una scommessa o un gioco. La docente Sara Campiglio, invece, è ancora in ospedale: è stata sottoposta a un intervento per una lesione polmonare.

È ancora molto scossa per quello che è successo. La prima domanda che ha fatto però è stata: "Come sta il ragazzo, si è fatto male? E dove si trova adesso?". Le abbiamo risposto che lo studente sta bene, ma non le abbiamo risposto quando ha chiesto dove si trovasse, cioè al carcere minorile Beccaria di Milano, ha detto Giovanni Colombo, responsabile Enaip per la Lombardia, al quotidiano VareseNews.