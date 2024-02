Professoressa accoltellata alla schiena all’entrata della scuola: arrestato uno studente 17enne Un 17enne ha accoltellato una sua professoressa davanti all’entrata della scuola. Il ragazzo, che frequenta l’istituto professionale Enaip di Varese, avrebbe colpito la 57enne alla schiena con un’arma portata da casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Una professoressa è stata accoltellata all'ingresso dell'istituto professionale Enaip (ente nazionale Acli istruzione professionale) di via Giulio Uberti a Varese. L'aggressione è avvenuta intorno alle 8 di questa mattina, lunedì 5 febbraio, quando stavano per iniziare le lezioni. La polizia ha arrestato con l'accusa di lesioni uno studente, di 17 anni, che avrebbe ferito la docente di 57 anni alla schiena. Gli agenti hanno provveduto a bloccarlo e a disarmarlo. Per colpire l'insegnante avrebbe usato un coltello a serramanico che si era portato da casa e che è stato sequestrato.

La professoressa è stata subito soccorsa e trasportata dai sanitari della Croce Rossa, arrivati con automedica e ambulanza, all'ospedale di Circolo Varese in codice giallo. Come appreso da Fanpage.it, la donna è arrivata cosciente al pronto soccorso. Alla schiena aveva almeno tre ferite da arma da taglio ed è stata trasferita in sala chirurgica. Non sarebbe in pericolo di vita.

