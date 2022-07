Accoltella il compagno e poi scappa: ricercata una donna di 45 anni A Grumello del Monte (Bergamo) una donna di 45 anni ha accoltellato il compagno ed è poi scappata. L’uomo fortunatamente non versa in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un litigio culminato poi in un'aggressione fisica: è quanto si è verificato nella mattinata di martedì, 5 luglio, a Grumello del Monte, comune in provincia di Bergamo. Una donna di 45 anni avrebbe infatti accoltellato il compagno per poi darsi alla fuga. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato solo delle lievi ferite.

L'uomo sanguinante a terra

In base agli elementi raccolti fino a questo momento dai carabinieri, la vittima sarebbe stato ferito più volte con un coltello da cucina. Dopo l'aggressione, la donna sarebbe fuggita e avrebbe lasciato il fidanzato a terra, sanguinante. Una volta che l'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza.

I litigi frequenti e piuttosto violenti

L'uomo è stato poi trasferito all'ospedale a Chiari: avrebbe ricevuto solamente qualche punto di sutura. Una volta stabilizzato, è stato ascoltato dai carabinieri: a loro ha raccontato che i due vivevano insieme da qualche mese e che i litigi erano piuttosto frequenti e violenti.

La 45enne è latitante: dovrà rispondere di lesioni aggravate

Non era infatti la prima volta che arrivavano ad aggressioni fisiche. Un quadro preoccupante e che ha spinto i militari ad approfondire le indagini. La 45enne sarebbe scappata prima a piedi e poi forse con un'auto. Non è chiaro se qualcuno possa averla aiutata. È riuscita comunque a sparire nel nulla: i carabinieri della compagnia di Chiari sono quindi sulle sue tracce. Quando la fermeranno, dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate.