Accoltella il coinquilino mentre dorme sul divano: 39enne arrestato per tentato omicidio A Como un uomo di 39 anni ha accoltellato il suo coinquilino mentre dormiva sul divano: lo ha colpito quattro volte con un coltello da cucina.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

La polizia ha arrestato un uomo con l'accusa di tentato omicidio dopo che nella notte di oggi, domenica 23 luglio, intorno alle 00.55 è stato segnalato la presenza di un 57enne con evidenti ferite da taglio sull'addome. I fatti sono successi in via San Bernardino da Siena a Como. A richiedere l'intervento di due Volanti della Questura sono stati gli operatori sanitari del 118, i primi a essere intervenuti.

L'aggressore lo avrebbe colpito quattro volte con un coltello da cucina

I medici hanno infatti trovato la vittima sulla porta d'ingresso dell'appartamento: era in piedi e in stato cosciente. Aveva ferite da taglio all'altezza dell'addome con importanti fuoriuscite di sangue. Ha poi raccontato agli investigatori che poco prima il coinquilino, un uomo di 39 anni di Como, lo aveva colpito quattro volte con un coltello da cucina mentre lui dormiva sul divano del soggiorno.

Il ferito trasferito d'urgenza in ospedale

Il responsabile era ancora in casa: era seduto nel soggiorno vicino al tavolo. Agli agenti ha raccontato che la sera prima i due avevano consumato un po' di alcool insieme. Entrambi sono andati a dormire: la vittima sul divano e il 39enne in camera da letto. Durante la notte, si sarebbe svegliato improvvisamente e avrebbe preso un coltello da cucina per poi dirigersi verso la vittima e così colpirla.

L'uomo non è stato però in grado di fornire un movente. Il ferito è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'aggressore, nel frattempo, è stato portato negli uffici della Questura: è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere a Bassone.