Abusarono di una ragazza conosciuta in un bar a Como: 24enne e 27enne a processo

Un ragazzo di 24 anni e un altro di 27 andranno a processo perché accusati di violenza sessuale di gruppo dopo che, due anni fa, hanno conosciuto una donna in un bar e hanno provato ad abusare di lei. I fatti sono accaduti a Como.

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Sono accusati di aver violentato una donna, che avevano conosciuto poco prima in un bar a Como. Due uomini, il 27enne Buba Livio Mass e il 24enne Ayman Traorè Amadou, andranno adesso a processo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

I fatti sono accaduti ben due anni fa, il 13 luglio 2024. I due amici hanno conosciuto la donna in un bar, che si trova lungo via Viganò. I tre hanno scambiato qualche chiacchiera e passato insieme la serata. Poi, hanno deciso di lasciare il locale. Si sono diretti a piedi verso via Cosenz e poi verso piazzale Montesanto. A un certo punto, arrivati in un posto appartato, uno dei due avrebbe trattenuto la donna. Le avrebbe bloccato le braccia, mentre l'altro avrebbe provato a violentarlo.

La donna sarebbe riuscita a gridare, scalciare, divincolarsi e scappare. Dopo i fatti, si è recata in ospedale dove è stata medicata. Ha poi presentato denuncia. Agli agenti della squadra mobile di Como, ha fornito una descrizione dei due aggressori e ha ricostruito la serata. I due sono stati poi identificati e trovati.

Dagli accertamenti, è emerso che Mass era già stato condannato nel 2023 per violenza sessuale dopo che aveva palpeggiato una donna che spingeva un passeggino. Era stato condannato anche per violenza privata per aver strattonato, pochi minuti dopo, un'altra donna.

Amadou, invece, in passato è stato arrestato per furto, rapina impropria e una rapina del 2023 quando, insieme a due coetanei, aveva colpito con calci e pugni un uomo di 42 anni in viale Puecher, per rubargli il cellulare e cinquecento euro. Per questa aveva patteggiato due anni.